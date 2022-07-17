Hamshahri: саудиты не отвернутся от России ради выгоды Байдена

Несмотря на визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и просьбы в отношении Эль-Рияда увеличить добычу нефти, саудиты не станут портить отношения с Россией "в угоду" Белому дому, заявил эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран.

По мнению эксперта, Саудовской Аравии просто нет необходимости идти на уступки для США.

"Сейчас вопрос в следующем, — а необходимо ли Саудовской Аравии отворачиваться от России и соглашения по ОПЕК+? По моему мнению, с учётом того, что Россия является крупнейшей нефтедобывающей страной, Саудовская Аравия может лишь в очень ограниченных объёмах нарастить добычу, но от договорённостей с Россией она не отступит", — пояснил Руйоран в беседе с Hamshahri.

Кроме того, по словам эксперта, саудитам необходимо будет получить разрешение от ОПЕК+, где состоит и Россия. Даже если предположить, что такой сценарий возможен и Эль-Рияд пойдёт на уступки, это будет означать снижение цен на чёрное золото, что ударит по экономике королевства, которая всецело зависит от стоимости нефти.