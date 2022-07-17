Экс-премьер Британии Тони Блэр: эпоха господства Запада подходит к концу

Эпоха политического господства Запада на мировой арене подходит к своему концу, заявил экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр. По его словам, стоит начинать готовиться к новой концепции распределения влияния государств.

Как подчеркнул Блэр, на фоне происходящего, мир движется как минимум к биполярной концепции политики.

"Крупнейшее геополитическое изменение в этом веке придёт из Китая, а не России. Мы подходим к концу политического и экономического господства Запада. Мир будет как минимум биполярным, а возможно, и многополярным", — заявил экс-премьер в ежегодной речи на мероприятии фонда Дитчли.

Блэр подчеркнул, что Китай наращивает экономический и военный потенциал и становится "второй в мире" сверхдержавой. КНР не скрывает, что намерена вернуть Тайвань под контроль, и делает всё более "агрессивные шаги".