Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
На Украине задержали экс-главу СБУ по Автономной Республике Крым Кулинича
Hamshahri: саудиты не отвернутся от России ради выгоды Байдена
Newsweek: Байдену грозит импичмент к концу года
Экономист Сыроваткин: доллар по 50 — "красная линия" для правительства РФ
Украинские власти посоветовали президенту Сербии бежать в Россию
Арестович вслед за МО Украины заявил, что Киев может атаковать Крымский мост
Арестович об атаке на Крымский мост: Как только появится техническая возможность
Украинский грузовой "Антонов" с боеприпасами разбился на севере Греции
Экс-глава внешней разведки Украины Маломуж заявил об "ультиматуме Путина" Киеву

Экс-премьер Британии Тони Блэр: эпоха господства Запада подходит к концу

Мир

Эпоха политического господства Запада на мировой арене подходит к своему концу, заявил экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр. По его словам, стоит начинать готовиться к новой концепции распределения влияния государств.

Экс-премьер Британии Тони Блэр: эпоха господства Запада подходит к концу

Как подчеркнул Блэр, на фоне происходящего, мир движется как минимум к биполярной концепции политики.

"Крупнейшее геополитическое изменение в этом веке придёт из Китая, а не России. Мы подходим к концу политического и экономического господства Запада. Мир будет как минимум биполярным, а возможно, и многополярным", — заявил экс-премьер в ежегодной речи на мероприятии фонда Дитчли.

Блэр подчеркнул, что Китай наращивает экономический и военный потенциал и становится "второй в мире" сверхдержавой. КНР не скрывает, что намерена вернуть Тайвань под контроль, и делает всё более "агрессивные шаги".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Ищенко: США вступили в открытое противостояние с ВС РФ из-за РСЗО HIMARS

Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.

Ищенко: США вступили в открытое противостояние с ВС РФ из-за РСЗО HIMARS
Сдавшийся в плен ВС РФ военный ВСУ сообщил о "поддержке минус" от командования
Силовые структуры
Сдавшийся в плен ВС РФ военный ВСУ сообщил о "поддержке минус" от командования
Силовые структуры
Наёмник из США Васкес: бойцам ВСУ предстоит пережить самое трудное
Мир. Новости мира
Ищенко: США снабжают ВСУ вооружением не с целью помочь им победить ВС РФ
Любовь Степушова В Польше намерены остановить создание совместного государства с Украиной Любовь Степушова Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов
Военные новости
Глава теробороны Днепра пригрозил Путину еврейским проклятием за удар по Южмашу
Силовые структуры
Кедми: ВС России возьмут Одессу к началу сентября
Киев отреагировал на слова венгров о вводе войск в Закарпатье: кого спасать-то?
Силовые структуры
Киев отреагировал на слова венгров о вводе войск в Закарпатье: кого спасать-то?
Последние материалы
Newsweek: Байдену грозит импичмент к концу года
Экономист Сыроваткин: доллар по 50 — "красная линия" для правительства РФ
Украинские власти посоветовали президенту Сербии бежать в Россию
Арестович вслед за МО Украины заявил, что Киев может атаковать Крымский мост
Арестович об атаке на Крымский мост: Как только появится техническая возможность
Украинский грузовой "Антонов" с боеприпасами разбился на севере Греции
Экс-глава внешней разведки Украины Маломуж заявил об "ультиматуме Путина" Киеву
В Москве выстрелили в рэпера OFFMi после его выступления в столичном клубе
Дерипаска обвинил бюрократов в разрушении экономики: "Добьются этого"
Опубликованы кадры уничтожения ВС РФ позиций ВСУ на Николаевском направлении СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников