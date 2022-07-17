Newsweek: Байдену грозит импичмент к концу года

Президенту США Джо Байдену может грозить импичмент уже к концу года, если партия демократов проиграет промежуточные выборы, пришли к выводу американские аналитики. По их мнению, шансы у коалиции действующего лидера страны очень малы.

Как подчеркнули аналитики, главная цель республиканцев в выборной гонке вернуть себе Палату представителей и Сенат. Тогда как демократы во главе с Байденом "крепко" просели и в политическом, и финансовом плане, на фоне ситуации в мире.

"Если партия президента Джо Байдена потеряет контроль над обеими палатами, ему может грозить импичмент после того, как несколько республиканцев заявили, что большинство Республиканской партии будет голосовать за это", — заявили аналитики Newsweek.

По мнению аналитиков, если такая ситуация произойдёт, отставка Байдена к концу 2022 года неминуема.

Всё чаще в Сенате звучат заявления о том, что Байден неспособен трезво оценивать ситуацию и управлять страной. На фоне происходящего некоторые американские политики назвали вывод войск из Афганистана "величайшим провалом", а другие засомневались, что подобного не случится с конфликтом на Украине.