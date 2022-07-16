Ищенко: США вступили в открытое противостояние с ВС РФ из-за РСЗО HIMARS

По мнению политолога Ростислава Ищенко, США вступили в открытое вооружённое противостояние с РФ из-за поставок РСЗО HIMARS на Украину. Он отметил, что ракеты HIMARS имеют значительную дальность поражения, из-за чего предоставление их ВСУ является переходом "красной линии" со стороны Штатов.

"Поставка на Украину высокоточного ракетного оружия достаточно большой дальности само по себе является пересечением красной линии. Это оружие не может эффективно использоваться Украиной без прямого американского участия (разведданные, целеуказание). То есть США вступили в открытое вооружённое противостояние с Россией", — объяснил политолог в публикации для "Украина.ру".

Он подчеркнул, что ВСУ использовали HIMARS для нанесения ударов по территории РФ. Эффективность украинской артиллерии повысилась благодаря этим РСЗО, из-за чего ВС РФ вынуждены поражать большее количество целей, увеличивая число ракет в залпе. Сбитые ракеты могут разрушать гражданскую инфраструктуру.

"Чем больше на Украину будет поставлено "Хаймарсов", тем более частыми, массивными и жёсткими будут ответы Москвы. Если американцы поставят Украине свои новейшие системы ПВО, как того требует Зеленский, количество ракет в залпе придётся дополнительно увеличить. А значит вновь возрастёт риск сопутствующих потерь и разрушений", — объяснил эксперт.