Ищенко: США поставляют вооружение для ВСУ не с целью помочь им победить ВС РФ

Запад продолжает снабжать украинскую армию вооружением для ведения боёв в ходе специальной военной операции. По мнению политолога Ростислава Ищенко, Запад обеспечивает ВСУ оружием не с целью помочь им одержать победу над российской армией. По его словам, в Вашингтоне понимают, что победа не достанется Украине.

"В отличие от Киева, в Вашингтоне работают не только дураки — там есть достаточное количество квалифицированных специалистов, способных адекватно оценить потенциалы сторон и понять, что Украина может воевать чуть дольше или чуть короче, но исход боевых действий ясен ещё до их начала — Киев проиграет, украинский нацистский режим прекратит своё существование", — отметил политолог в статье для издания "Украина.ру".

Основной целью поставок оружия на Украину является, по его мнению, увеличение количества жертв и разрушений как Украины, так и России.