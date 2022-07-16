Призыв посольства США в Киеве к американским гражданам немедленно покинуть территорию Украины может указывать на то, что готовится какая-то провокация. Однако это также может говорить и о другом. Такое мнение высказал политолог Богдан Безпалько, слова которого приводит "Журналистская правда".
Эксперт считает, что за призывом к эвакуации могут стоять американские военные, расчёты которых показывают скорый выход союзных войск на оперативный простор и их дальнейшее очень быстрое продвижение на Запад. В таком случае есть риск, что какие-то граждане США рискуют оказаться в плену, заметил аналитик.
Он также предположил, что заявление посольства США может быть связано с очередным этапом раздувания антироссийской истерии. Однако, что бы это ни значило, в реальности ничего не изменится, заключил собеседник издания.
Ранее политолог Армен Гаспарян предположил, что призыв США к своим гражданам о срочной эвакуации с Украины может указывать на подготовку к реализации афганского сценария. Это единственный вариант, который всё объясняет, считает эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegraph.