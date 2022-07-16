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NetEase: Киеву нечем парировать в ответ на указ Путина о гражданстве РФ

Мир

Указ президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства Российской Федерации для жителей Украины вызвал "панику и хаос" в Киеве, заявили китайские аналитики. По их мнению, это был "политический удар" со стороны Москвы.

NetEase: Киеву нечем парировать в ответ на указ Путина о гражданстве РФ

Украинские власти жёстко отреагировали на информацию об упрощении получения гражданства и обвинили Россию в нарушении суверенитета Незалежной.

"Путин упростил процедуру получения российского гражданства для людей, проживающих на Украине", — пишут аналитики NetEase. — Судя по реакции украинских чиновников, последний шаг Москвы вызвал настоящую панику и хаос в Киеве".

Аналитики считают, что для украинцев получение российского гражданства — шанс на стабильную жизнь. Кроме этого, в издании подчеркнули, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского осознают, что им нечем парировать этот манёвр Путина.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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