NetEase: Киеву нечем парировать в ответ на указ Путина о гражданстве РФ

Указ президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства Российской Федерации для жителей Украины вызвал "панику и хаос" в Киеве, заявили китайские аналитики. По их мнению, это был "политический удар" со стороны Москвы.

Украинские власти жёстко отреагировали на информацию об упрощении получения гражданства и обвинили Россию в нарушении суверенитета Незалежной.

"Путин упростил процедуру получения российского гражданства для людей, проживающих на Украине", — пишут аналитики NetEase. — Судя по реакции украинских чиновников, последний шаг Москвы вызвал настоящую панику и хаос в Киеве".

Аналитики считают, что для украинцев получение российского гражданства — шанс на стабильную жизнь. Кроме этого, в издании подчеркнули, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского осознают, что им нечем парировать этот манёвр Путина.