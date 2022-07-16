Указ президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства Российской Федерации для жителей Украины вызвал "панику и хаос" в Киеве, заявили китайские аналитики. По их мнению, это был "политический удар" со стороны Москвы.
Украинские власти жёстко отреагировали на информацию об упрощении получения гражданства и обвинили Россию в нарушении суверенитета Незалежной.
"Путин упростил процедуру получения российского гражданства для людей, проживающих на Украине", — пишут аналитики NetEase. — Судя по реакции украинских чиновников, последний шаг Москвы вызвал настоящую панику и хаос в Киеве".
Аналитики считают, что для украинцев получение российского гражданства — шанс на стабильную жизнь. Кроме этого, в издании подчеркнули, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского осознают, что им нечем парировать этот манёвр Путина.
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Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegraph.