Украинец записал эмоциональный видеоролик, в котором раскритиковал поведение офицеров ВСУ. По его словам, от комбатов нужно защищать мирное население и солдат.
Не выбирая выражений мужчина рассказал, что и военнослужащие, и гражданские много натерпелись от командования ВСУ. Жители Украины больше не могут терпеть подобных "защитников".
"Комбаты крадут машины, крадут сейфы, разворовывают квартиры", — привёл пример автор ролика.
Он пояснил, что не является поклонником союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР, но если такое отношение к мирному населению будет продолжаться, то даже западные украинцы с радостью будут встречать российскую армию.
Эти же офицеры совершенно не ценят своих солдат, отметил мужчина.
"Их сами стреляют, как свидетелей своего беспредела", — пояснил украинец.
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