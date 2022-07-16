Трасс: Лондон должен строить больше АЭС, чтобы перестать зависеть от России

В Великобритании должны всерьёз заняться строительством атомных электростанций и малых модульных реакторов, чтобы положить конец газовой зависимости от России, заявила глава МИД страны Лиз Трасс.

Как подчеркнула Трасс, голубое топливо необходимо рассматривать как ресурс "переходного периода".

"Я считаю, что мы должны рассматривать газ как топливо переходного периода… Мы также должны строить больше атомных электростанций, и мы также должны производить больше малых модульных реакторов", — заявила Трасс в ходе первых дебатов между кандидатами на пост премьер-министра страны.

Глава британского МИД уточнила, что Лондон должен как можно быстрее прекратить зависимость от России в контексте топлива.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании после заявления об отставке Бориса Джонсона. Политик заявила, что главным вызовом для Лондона являются Россия и Китай.