Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В горных регионах России регистрируют вспышки чумы, которую переносят суслики
Marca: Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимные отношения с племянником
Снаряды российской РСЗО "Торнадо-С" превзошли боеприпасы HIMARS в СВО на Украине
The New York Times: экс-супруга Трампа погибла из-за несчастного случая
Сенат США: оставшиеся страны бывшего СССР больше не примут в НАТО
Министр обороны Украины передумал возвращать южные территории страны
Шахназаров рассказал о своих снах: "Вы представляете Собчак в форме СС?"
Наёмник из Британии спел гимн России: "Захочешь жить — и не так запоёшь?"
Дерипаска бьёт тревогу: "Встали на безумный путь строительства госкапитализма"

Трасс: Лондон должен строить больше АЭС, чтобы перестать зависеть от России

Мир

В Великобритании должны всерьёз заняться строительством атомных электростанций и малых модульных реакторов, чтобы положить конец газовой зависимости от России, заявила глава МИД страны Лиз Трасс.

Трасс: Лондон должен строить больше АЭС, чтобы перестать зависеть от России

Как подчеркнула Трасс, голубое топливо необходимо рассматривать как ресурс "переходного периода".

"Я считаю, что мы должны рассматривать газ как топливо переходного периода… Мы также должны строить больше атомных электростанций, и мы также должны производить больше малых модульных реакторов", — заявила Трасс в ходе первых дебатов между кандидатами на пост премьер-министра страны.

Глава британского МИД уточнила, что Лондон должен как можно быстрее прекратить зависимость от России в контексте топлива.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании после заявления об отставке Бориса Джонсона. Политик заявила, что главным вызовом для Лондона являются Россия и Китай.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegraph.

Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным
Украина нанесла удар по Белгородской области
Силовые структуры
Украина нанесла удар по Белгородской области
Мир. Новости мира
Группировка "Отважные" громят ВСУ и освобождают Донбасс с помощью новой тактики
Силовые структуры
Военкор Поддубный: удар по Николаеву означает, что мы начинаем реально бить
Любовь Степушова В Польше намерены остановить создание совместного государства с Украиной Любовь Степушова Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов
Силовые структуры
Росгвардейцы нашли в ЛНР документы, подтверждающие массовое дезертирство в ВСУ
Силовые структуры
Удар ВС РФ по военному объекту в Никополе привёл к детонации
Jerusalem Post: РФ готовит лазерное оружие против спутников США и Израиля
Мир. Новости мира
Jerusalem Post: РФ готовит лазерное оружие против спутников США и Израиля
Последние материалы
Снаряды российской РСЗО "Торнадо-С" превзошли боеприпасы HIMARS в СВО на Украине
The New York Times: экс-супруга Трампа погибла из-за несчастного случая
Сенат США: оставшиеся страны бывшего СССР больше не примут в НАТО
Министр обороны Украины передумал возвращать южные территории страны
Шахназаров рассказал о своих снах: "Вы представляете Собчак в форме СС?"
Наёмник из Британии спел гимн России: "Захочешь жить — и не так запоёшь?"
Дерипаска бьёт тревогу: "Встали на безумный путь строительства госкапитализма"
Шейк ответила на обвинения в одобрении спецоперации на Украине: "Просто салат"
Собчак о новом пикете Овсянниковой: "Похвалы Зеленского оказалось мало"
Депутат Бутина отправила в посольство США в России тюремную робу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников