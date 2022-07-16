Сенат США: оставшиеся страны бывшего СССР больше не примут в НАТО

Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что оставшиеся вне Североатлантического альянса страны бывшего Советского Союза, больше не примут в ряды НАТО. По его словам, политикам стоит прекратить бросаться "праздными" обещаниями.

Как подчеркнул Пол, лидеры мировых держав в политическом "пылу" пообещали многим постсоветским государствам членство в НАТО.

"Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны чётко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс", — написал американский политик в статье для American Conservative.

Сенатор отметил, что в контексте, речь идёт о вступлении в НАТО Финляндии. Пол подчеркнул, что Россия "не потерпит" подобного шага.

После распада СССР в Североатлантический альянс вступили три постсоветские республики:

Латвия,

Литва,

Эстония.