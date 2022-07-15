Полностью обожженного 50-летнего канадского наёмника вывезли из Украины

Полностью обожженного 50-летнего канадского наемника Джея Ти вывезли из Украины.

Наёмник получил ранение 15 мая в Запорожской области. Издание Globe and Mail сообщает, что он занимался обнаружением и обезвреживанием противотанковых мин. Его американский напарник 52-летний ветеран Стивен Забельски задел растяжку, чем вызвал взрыв. Забельски погиб на месте, а Джей Ти получил сильные ожоги. Сообщается, что иностранные наёмники состояли в отряде иностранных боевиков под названием "Росомахи".

По словам Джей Ти, он не помнит, как оказался в больницу. Помимо сильных ожогов у наёмника сломана рука, его левый трицепс почти полностью разрушен, а нижняя часть тела нуждается в пересадке кожи. Джей Ти вывезли через Польшу обычным коммерческим рейсом.

Представитель Министерства внутренних дел Канады Лама Ходр заявила, что не может назвать точное количество канадских наёмников на Украине.