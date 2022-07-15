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Захаров: усиление контроля ЕС над контрабандным оружием ВСУ не даст результата

Мир

Политолог Дмитрий Захаров заявил, что на проблему контрабанды оружия с Украины ЕС обратит внимание только в тот момент, когда это вооружение будет использовано против них террористами.

Захаров: усиление контроля ЕС над контрабандным оружием ВСУ не даст результата

Британское издание The Financial Times заявляет, что НАТО и ЕС хотят ужесточить контроль над поставками вооружений ВСУ. Однако Захаров полагает, что эти усилия не дадут никакого результата. По его словам, история контрабанды оружия ВСУ закончится тогда, когда обнаружится, что оно попало в руки террористов, повернувших его против Европы.

"Если станет очевидным сговор Киева с радикальными бандформированиями, Запад прекратит поддержку Украины", — предположил политолог.

В беседе с ФАН Захаров заявил, что Запад настолько занят вопросом газа и экономическим кризисом, что террористические угрозы ушли на второй план. Политолог предполагает, что европейцы даже не могут представить, что предоставляемое киевским боевикам оружие может обернуться против них.

"Думаю, что контроль за контрабандой украинского оружия останется декоративным до первых серьезных проблем с безопасностью", — заявил Захаров.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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