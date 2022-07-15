Российский парламентарий Анатолий Вассерман заявил, что литовские власти специально вредят экономике республики, ограничивая транзит грузов в Калининградскую область.
"Новая Европа, малые страны, ранее входившие в организацию Варшавского договора, Совет экономической помощи и перебежавшие на западную сторону, сейчас сидят на шее европейцев", — подчеркнул член Госдумы, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.
Вместе с этим собеседник издания отметил, что Вильнюс слабо прислушивается к рекомендациям Европейского союза. Вашингтон оказывает на литовских чиновников большее влияние, поскольку политики в этой стране воспитаны в стиле США, заключил депутат.
Ранее губернатор Калининградской сообщил, что Еврокомиссия смягчила запрет на перевозку товаров в российский регион на 80%.
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