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"Им будет неприятно": на Украине пообещали "перевоспитать" сербов

Мир

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Украина и Хорватия намерены отомстить президенту Сербии Александру Вучичу. Не факт, впрочем, что хорваты в курсе, что они совместно с Гончаренко будут кому-то мстить.

"Им будет неприятно": на Украине пообещали "перевоспитать" сербов

По словам Гончаренко, Украина и Хорватия собираются помешать возможному присоединению Белграда к Евросоюзу.

"Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам", — написал Гончаренко в своём telegram-канале.

Неудовольствие Гончаренко вызвало одно из интервью президента Сербии Александра Вучича, в котором тот призвал мировое сообщество принять предложения президента России Владимира Путина, которые он сделает на определенном этапе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

В Белграде заявление украинского депутата без внимания не оставили. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что его страну и её президента не смогут "перевоспитать" последователи пособника гитлеровцев Степана Бандеры.

"Знаю, насколько им мешает, что у Сербии есть свободный и храбрый лидер, а у всех сербов — свой президент. А также знаю, что мы, сербы, гордимся Вучичем, потому что сами его избрали", — сказал Вулин.

"Значительная часть зла на Украине происходит от тех, кто с хорватами разделяет идеи, приведшие их под Сталинград. Хорваты Вучичу не простили, что он — выживший внук жертвы усташей, а сейчас видим, что их союзники в парламенте Украины не прощают, что он не вредит Украине и не стал частью антироссийской пропаганды. Прежде всего не могут простить Вучичу то, что проводит самостоятельную и сербскую политику", — цитирует сербского министра РИА "Новости".

Глава МВД Сербии также подчеркнул, что в его стране "президенты выбираются на свободных выборах, а не провозглашаются на площадях или Майдане".

Ранее Александр Вулин достаточно резко высказался относительно политики Евросоюза, обвинив его в лицемерии. Он отмечал, что Европарламент требует от властей Сербии поддержки санкций в отношении России и признать независимость Косова.

"За вступление в конфликт с Россией, вековым, а часто и единственным союзником в самые тяжелые моменты нашего существования, ЕС как награду нам предлагает признать Косово государством", — заявил Вулин.

Министр внутренних дел Сербии отмечал, что страны ЕС в украинском конфликте ведут себя как разобщенные территории, которые не имеют собственных интересов, мнения, позиции, политики. И Сербия, по словам Александра Вулина, мешает им своей самостоятельностью.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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