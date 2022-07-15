Приморские полицейские арестовали избившего 13-летнюю девочку парня

В Приморском крае правоохранители по подозрению в избиении школьницы арестовали 16-летнего подростка. Его отправили в следственный изолятор на два месяца.

"Ударил 13-летнюю девочку ногой по голове", — написали в vostokmedia.com.

По информации следователей, нападение произошло во время конфликта ученицы с другими подростками. Они окружили её и принудили встать на колени, отметили журналисты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение физических или психических страданий". Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.