В Приморском крае правоохранители по подозрению в избиении школьницы арестовали 16-летнего подростка. Его отправили в следственный изолятор на два месяца.
"Ударил 13-летнюю девочку ногой по голове", — написали в vostokmedia.com.
По информации следователей, нападение произошло во время конфликта ученицы с другими подростками. Они окружили её и принудили встать на колени, отметили журналисты.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение физических или психических страданий". Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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