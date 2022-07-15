Бойцы группировки "О" захватили практически новый бронеавтомобиль ВСУ "Козак"

Бойцы группировки "О" захватили практически новый бронеавтомобиль ВСУ "Козак".

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Военные корреспонденты издания "Русская весна" сообщают, что бойцам группировки "О" удалось захватить бронеавтомобиль "Козак". Отмечается, что колёса автомобиля от компании Ford, а вот резина наша — три советские, одна российская.

Бронемашина построена на шасси американского внедорожника Ford F-550 с автоматической коробкой передач Ford TorqShift. Лобовое стекло пуленепробиваемое, состоит из двух стеклоблоков. В бортах имеется четыре двери, в корме корпуса расположена ещё одна дверь для посадки и высадки десанта. В крыше десантного отсека имеется люк. "Козак-5" может перевозить до 8 человек экипажа и десанта