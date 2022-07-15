Благодаря новой тактике "Отважных" ВС РФ громят ВСУ и освобождают Донбасс

Благодаря новой тактике "Отважных" ВС РФ громят ВСУ и освобождают Донбасс.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что о сроках окончания СВО говорить не стоит и подгонять военных ненужно. Он подчеркнул, что "прежде всего мы должны думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят".

Военкоры "Русское весны" рассказали о новой тактике ВС РФ. Сообщается, что никто не бросает пехоту в лоб на укрепрайоны украинских боевиков в городах. По их словам, дальнобойная артиллерия массированным огнём ровняет с землёй опорники ВСУ на подступах к городу. После этого союзные силы занимают позиции противников, беря населенный пункт в оперативное окружение. Освобождение Красного Лимана, Лисичанска и Северска показывает эффективность новой тактики группировки "О" ВС РФ.

Дальше у украинских боевиков есть два выбора: оказаться в окружении или попытаться прорваться по простреливаемым дорогам. Всё это, по словам военкоров, позволяет значительно снизить потери среди союзных сил.