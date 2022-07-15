Американский политик обвинила Байдена в садомазохистском отношении к России

Бывший член палаты представителей Штатов Талси Габбард назвала политику лидера США Джозефа Байдена в отношении Москвы "садомазохизмом".

По мнению Габбард, американский президент провоцирует ядерную войну с РФ. Также политик указала на негативное влияние антироссийских действий на экономику Штатов. В качестве примера проблемы, с которой столкнулись жители страны, Габбард привела взрывное увеличение стоимости товаров. Граждане страдают, при этом местная элита не пытается им помочь, подчеркнула политик.

"Садомазохизм — лишь так я могу описать готовность администрации Байдена разрушать и обеднять Америку в желании причинить максимум боли России", — сказала Габбард.

Ранее аналитики Wells Fargo Investment Institute сообщили о спаде экономики США. Чиновники не предусмотрели появление настолько высокой инфляции, отметили специалисты.