Defense News: британцы доказали, что систему ПВО могут сокрушить рои БПЛА

Британцы заявляют, что систему противовоздушной обороны (ПВО) могут сокрушить рои беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Издание Defense News заявляет, что Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании провели эксперименты, которые показали, что большое количество БПЛА могут вывести из строя ПВО. Главный маршал авиации Королевских ВВС Майк Вигстон сообщил, что данную концепцию будут предлагать использовать в реальных боевых условиях. Вигстон рассказал, что ВВС испытывали пять типов дронов в 13 экспериментах с различной полезной нагрузкой и оборудованием в течение трёх лет.

Британский оборонный аналитик Джастин Бронк отметил, что именно ПВО могут помешать военным применять военную силу с воздуха. Он отметил, что эти эксперименты имеют большое значение именно для Запада, а не для Украины с Россией. По его словам, российские и украинские вооруженные силы зависят от количества наземной силы. А вот Великобритания и другие западные страны "критически зависят от доступа в воздух и превосходства в воздухе".

По мнению эксперта, создание недорогих БПЛА, целью которых будет атака ПВО роем, может оказаться неосуществимой. Бронк отметил, что таким дронам может не хватать дальности и скорости.