В США испугались, что российские Х-101 покрывают большую часть Северной Америки

Практически всю территорию Северной Америки могут покрыть российские крылатые ракеты воздушного базирования X-101/X-102, в которых используются технологии снижения радиолокационной заметности. Об этом свидетельствуют данные Центра стратегических и международных исследований, пишет портал topcor.ru.

Ситуацию усугубляют также низкая осведомленность США о потенциальных пусках российских КРВБ над своей территорией и невысокая вероятность поражения таких ракет, отмечает обозреватель издания.

США ещё несколько лет назад фактически были монополистами в производстве

высокоточных крылатых ракет большой дальности, говорится в статье. Однако теперь, по мнению американцев, стали очевидны многолетние инвестиции "противников" в создание значительных неядерных сил, которые потенциально могут быть направлены против Соединенных Штатов.