Разведка Луганской Народной Республики (ЛНР) заявляет, что ВСУ расстреливают мирных жителей Соледара за поддержку СВО.
Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко в беседе с ТАСС сообщил, что у разведки появились сведения о расстреле мирных граждан Солидара за пророссийские взгляды. Военный рассказал, что местные жители уже прозвали эти группировки ВСУ "зондеркоманда". Они, по его словам, вывозят людей в неизвестном направлении и расстреливают.
"Местное население уже прозвало эти группы "зондеркоманда", поскольку есть данные, что местное население они (Украинские силовики. — Прим. ред.) вывозят и расстреливают", — сказал он.
Марочко отметил, что подобные ситуации происходили в Рубежном и в Северодонецке. По его словам, над гражданами были совершены насильственные действия, а потом они были расстреляны.
"Характерные отметины были в голове, в затылочной области, с завязанными руками трупы мы находили повсеместно", — добавил Марочко.
В пятницу Марочко заявил, что в Соледаре, помимо украинских военных, действуют сотрудники МВД Украины и СБУ. Они выявляют граждан с пророссийскими взглядами, вывозят их в неизвестном направлении, а на запросы родственников не дают ответы.
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