В ЛНР заявили, что ВСУ расстреливают мирных жителей Соледара за поддержку СВО

Разведка Луганской Народной Республики (ЛНР) заявляет, что ВСУ расстреливают мирных жителей Соледара за поддержку СВО.

Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко в беседе с ТАСС сообщил, что у разведки появились сведения о расстреле мирных граждан Солидара за пророссийские взгляды. Военный рассказал, что местные жители уже прозвали эти группировки ВСУ "зондеркоманда". Они, по его словам, вывозят людей в неизвестном направлении и расстреливают.

"Местное население уже прозвало эти группы "зондеркоманда", поскольку есть данные, что местное население они (Украинские силовики. — Прим. ред.) вывозят и расстреливают", — сказал он.

Марочко отметил, что подобные ситуации происходили в Рубежном и в Северодонецке. По его словам, над гражданами были совершены насильственные действия, а потом они были расстреляны.

"Характерные отметины были в голове, в затылочной области, с завязанными руками трупы мы находили повсеместно", — добавил Марочко.

В пятницу Марочко заявил, что в Соледаре, помимо украинских военных, действуют сотрудники МВД Украины и СБУ. Они выявляют граждан с пророссийскими взглядами, вывозят их в неизвестном направлении, а на запросы родственников не дают ответы.