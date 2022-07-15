Британская разведка MI-6 заявила, что ВКС РФ атаковали остров Змеиный

Остров Змеиный был взят под контроль ВС РФ в начале СВО, а в конце июня российская армия покинула его на основании приказа о жесте доброй воли. Британская разведка сообщила, что ВКС РФ продолжают атаковать пустой остров, поскольку на данной территории остались секретные документы и боевая техника, пишет "Военное обозрение".

По версии издания, подобные заявления британской разведки нелогичны.

"Во-первых, что мешало забрать документы и уничтожить технику при плановом уходе нашего гарнизона. Во-вторых, почему удары начали наносить именно сейчас, а не раньше", — комментирует источник.

В издании также напомнили, что ВКС РФ атаковали десант, который высадился на Змеином после ухода российских войск. Если бы РФ приняла решение атаковать остров вновь, то она ударила бы по острову во время очередного десантирования ВСУ, чтобы уничтожить "и вражеский десант, и технику с "секретными документами".