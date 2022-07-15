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Политолог Александр Носович назвал причину, по которой Украина до сих пор не объявляет России войну.

"Если Зеленский официально объявит нам войну, автоматически будут прерваны все экономические связи, включая транзит через территорию Украины российского газа. Европа ему такого не простит", — сказал он в эфире интернет-канала PolitWera.

Политолог обратил внимание на то, что, несмотря на СВО, объемы прокачки газа увеличиваются, согласно подписанным уже после 24 февраля допсоглашениям между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Вот такая фантасмагория в условиях глобализации", — констатирует Носович.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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