Ксении Собчак показалось неслучайным то, что одновременно с поездкой Владимира Путина в Иран Джозеф Байден отправился в Израиль. Журналистка увидела в этом особую цель президента США.
19 июля Путин отправится в Тегеран, где встретится с Эрдоганом и президентом Ирана Раиси. Лидеры стран обсудят ситуацию вокруг Украины, зерна, топлива и санкции.
Ксения Анатольевна уверена, что у Кремля есть и другие интересы в Иране Она напомнила о том, что в мире много говорят о поставках в РФ иранских беспилотников.
"Неслучайно и совпадение — одновременно с иранским вояжем Путина Байден едет дожимать Израиль (думаю, дожмёт) и восстанавливать влияние в арабском мире", — написала журналистка в своём микроблоге.
Ранее сообщалось, что Россия, Иран и Турция пригласят всех в "открытую Евразию".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ перепродали России американскую систему залпового огня HIMARS, заявили некоторые эксперты.