Собчак считает, что Байден поехал "дожимать" Израиль: "Думаю, дожмёт"

Ксении Собчак показалось неслучайным то, что одновременно с поездкой Владимира Путина в Иран Джозеф Байден отправился в Израиль. Журналистка увидела в этом особую цель президента США.

19 июля Путин отправится в Тегеран, где встретится с Эрдоганом и президентом Ирана Раиси. Лидеры стран обсудят ситуацию вокруг Украины, зерна, топлива и санкции.

Ксения Анатольевна уверена, что у Кремля есть и другие интересы в Иране Она напомнила о том, что в мире много говорят о поставках в РФ иранских беспилотников.

"Неслучайно и совпадение — одновременно с иранским вояжем Путина Байден едет дожимать Израиль (думаю, дожмёт) и восстанавливать влияние в арабском мире", — написала журналистка в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что Россия, Иран и Турция пригласят всех в "открытую Евразию".