Reuters: Еврокомиссия смягчит антироссийские санкции

Американские журналисты заявили, что в пятницу, 15 июля, Еврокомиссия объявит седьмой пакет ограничительных мер против России. Также западные политики собираются ослабить нынешние санкции, отметили в СМИ.

Как написали в Reuters, представители ЕК намерены ввести запрет на импорт золота из нашей страны. Ещё новые ограничения коснутся сферы машиностроения и химикатов. При этом, по данным издания, Запад разрешит экспорт продовольствия и зерна из РФ.

Ранее члены Евросоюза передумали отправлять Киеву девять миллиардов евро. Причиной послужил экономический кризис. Однако Запад пообещал передать Украине один миллиард евро.