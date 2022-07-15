Экс-депутат Рады Кива: Украине грозит дефолт уже в сентябре

Уже в сентябре 2022 года Украину ждёт дефолт. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал на поддержку со стороны Международного валютного фонда (МВФ), однако недавно в организации заявили, что Киев обязан продолжить выплачивать свой долг.

Экс-депутат подчеркнул: в сентябре Украина должна выплатить по суверенным облигациям около миллиарда долларов. Он добавил, что таких денег в бюджете страны сейчас нет.

"Украине грозит дефолт уже в сентябре", — считает Кива.

Государственный деятель предположил, что компания "Нафтогаз", которая раньше считалась одним из самых прибыльных предприятий в стране, столкнётся с банкротством. Бывший депутат убеждён: Зеленский и все его сторонники в Киеве "уверенно" ведут Украину к краху и уничтожению.