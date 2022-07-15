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Кревельд: РФ победит по пяти причинам, одна из них — вечная жадность европейцев

Мир

Западные наблюдатели ещё весной хором пророчили победу Украине. Но сегодня оценки кардинальным образом поменялись, и хеппи-энда для Незалежной в этой ситуации никто не ждёт.

Кревельд: РФ победит по пяти причинам, одна из них — вечная жадность европейцев

Как пишет в Die Welt* израильский историк Мартин ван Кревельд, ошибочные трактовки имели под собой исторические основания.

Во-первых, с 1945 года многие регулярные армии мира терпели поражения в ходе региональных восстаний и прочей партизанщины.

Примерами подобных концовок являются события в:

  • Малайзии,
  • Алжире,
  • Вьетнаме
  • Азии и Африке десятки похожих конфликтов.

"Повстанцы" рано или поздно побеждали.

Ещё одним фактором являлся размер самой Украины.

"Эксперты" говорили о том, что Россия якобы "пытается ухватить кусок, который в состоянии проглотить". Ожидался кровавый и разрушительный конфликт без прямого участия Запада, но россияне и внутри России, и на передовой должны были упасть духом и сдаться.

Свою роль сыграла и схожесть ситуации с событиями в 1981 — 1989 гг. в Афганистане, а также опыт чеченской кампании, когда россияне с огромным трудом вернули в единую страну Чечню.

"Да и просто хотелось увидеть хеппи-энд и торжество справедливости в западном понимании", — пишет автор.

С последним возникли проблемы.

Поставки оружия Западом нивелируются вечной жадностью европейцев

Украина не выдвинула против России партизанские отряды. Стороны воюют напрямую, танк на танк, только столько танков, сколько у России, у Украины нет, да и людские резервы не бесконечны.

А россияне успевают и изменить тактику, и пересмотреть задачи, проведя работу над ошибками. Ряд генералов потеряли свои посты, а армия стала воевать иначе. Неторопливое и методичное продвижение с целью ослабления защиты украинских городов и поселений — такая тактика себя оправдывает. Да и потерь получается в разы меньше.

Поставки оружия Западом нивелируются вечной жадностью европейцев. Украинцев ещё и учить обращению с этим оружием нужно, чем никто в принципе заниматься не собирался. В итоге оружие поступает поздно и не туда, куда бы необходимо.

"И надо признать, наконец, что русские воюют на своей границе, а у НАТО линии коммуникаций растянуты на сотни километров. По части экономики Россия не жаловалась никогда и не будет, а снижение уровня жизни в этой стране не новость. Коллапса не вышло — рубль вырос до самого высокого курса по отношению к доллару за семь лет. Причём тенденция к укреплению рубля сохраняется", — пишет аналитик.

Попытка вырвать себе Украину далась НАТО намного тяжелее, чем предполагалось

Санкции привели к тому, что Европа сидит без энергоносителей, а в российскую казну стекается больше денег, чем когда-либо раньше. Так что попытка вырвать себе Украину далась НАТО намного тяжелее, чем предполагалось.

По обе стороны Атлантики в странах НАТО инфляция выше, чем когда-либо с 1980-х годов. Особенно тяжелая ситуация в старой Европе, которую требовательная Украина практически шантажирует запросами на помощь и деньги.

Шансов выйти из этой ситуации без уступок России практически не осталось, а зимой Европа окажется в таком положении, что ей будет впору просить помощи самой. Центричность мышления ещё никого до добра не доводила, особенно в политике.

"А мир вплотную подошел к порогу, за которым человечество ждут все ужасы ядерной войны. Осталось задуматься, ради чего все затевалось", — резюмирует аналитик.

* Роскомнадзор ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt по требованию Генпрокуратуры РФ от 9 июля 2022 г. Сайт заблокирован в соответствии с ст. 15.3. закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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