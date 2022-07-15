Политэксперт Стариков: Курс гривны неизбежно стремится к нулю

Киевский режим не желает признавать, но экономика Украины находится на грани краха. Национальная валюта страны держится только благодаря иностранным кредитам.

Тот факт, что украинский бюджет пуст, признают даже на Западе. Власти Испании пообещали передать для ВСУ броневики и танки, но только после того, как Киев оплатит их модернизацию.

"Курс гривны неизбежно стремится к нулю", — уверен российский политический эксперт Николай Стариков.

В качестве одной из причин он называет сокращение украинской финансовой системы. Как только союзники освобождают какую-либо территорию от националистов, украинские власти отключают регион от всех систем: электричества, водоснабжения, сотовой связи, газоснабжения.

"Но первое, что они пытаются выключить — это финансовая система", — отметил политолог.

Абсолютно естественно, считает Стариков, что освобожденная территория подключается к российским банкам, и в регион приходит рубль как единственная валюта. Таким образом сохраняется выплата пособий, зарплат и пенсий.

Именно поэтому гривна является умирающей валютой. Пока она искусственно поддерживается западными странами, которые вливают миллиарды долларов в бюджет киевского режима.