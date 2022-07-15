Правоохранительные органы Скандинавии раскрыли сеть борделей, основную часть работниц которых составляли украинки.
Многие беженки с Украины ищут лёгкой жизни в странах Евросоюза, а европейские мужчины не прочь предоставить кров женщине из Незалежной за интимные услуги.
В Норвегии и Швеции полицейские выявили целую преступную сеть, организаторы которой контрабандой провозили украинских женщин в Европу, где заставляли тех заниматься проституцией.
"Впервые мы видим больше украинок, чем румынок", — приводит издание NRC Handelsblad слова инспектора шведской полиции и эксперта по проституции Саймона Хэггстрёма.
В материале сообщается, что о случаях сексуальной эксплуатации беженок с Украины также рапортовали правоохранители Германии, Бельгии и Польши. В полиции уверены: в ближайшее время подобных известий будет больше.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ перепродали России американскую систему залпового огня HIMARS, заявили некоторые эксперты.