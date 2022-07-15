NRC Handelsblad: украинские проститутки вытеснили из Норвегии и Швеции румынок

Правоохранительные органы Скандинавии раскрыли сеть борделей, основную часть работниц которых составляли украинки.

Многие беженки с Украины ищут лёгкой жизни в странах Евросоюза, а европейские мужчины не прочь предоставить кров женщине из Незалежной за интимные услуги.

В Норвегии и Швеции полицейские выявили целую преступную сеть, организаторы которой контрабандой провозили украинских женщин в Европу, где заставляли тех заниматься проституцией.

"Впервые мы видим больше украинок, чем румынок", — приводит издание NRC Handelsblad слова инспектора шведской полиции и эксперта по проституции Саймона Хэггстрёма.

В материале сообщается, что о случаях сексуальной эксплуатации беженок с Украины также рапортовали правоохранители Германии, Бельгии и Польши. В полиции уверены: в ближайшее время подобных известий будет больше.