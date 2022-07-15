Джонсон: экс-глава Минфина Сунак не должен стать премьер-министром Британии

Британский политик Борис Джонсон, уходящий с поста премьер-министра, призвал соискателей, которые выбыли из гонки его преемников, не поддерживать на голосовании бывшего руководителя Минфина Риши Сунака, пишет The Times.

По информации издания, после беседы с несостоявшимися претендентами Джонсон заявил, что Сунак не должен стать следующим премьер-министром Великобритании.

В материале сказано, что больше всего он симпатизирует главе МИД Британии Лиз Трасс. Кроме того, Джонсон не против назначения на высокий пост заместителя министра по международной торговле Пенни Мордонт.

"Вся команда премьера на Даунинг-стрит ненавидит Риши. Это личное. Это ярость", — сообщил источник газеты.

7 июля Джонсон объявил о своей отставке на фоне правительственного кризиса, разгоревшегося в Великобритании. Однако политик будет выполнять прежние обязанности до назначения нового руководителя кабинета министров.