Jerusalem Post: РФ разрабатывает лазерное оружие против спутников США и Израиля

РФ занимается разработкой нового противоспутникового лазерного оружия, пишет Jerusalem Post. Автор материала предупредил США и Израиль об опасности, которая может им угрожать.

Он полагает, что Россия собирается выводить из строя спутники иностранных государств над своей территорией. По его словам, Москва и Пекин уже с 2021 года регулярно атакуют американские спутники.

"Поколеблет ли новейшая разработка позиции США и, косвенно, Израиля?", — задаётся вопросом автор.

Он считает, что новое лазерное оружие будет "ослеплять" аппаратуру, что приведёт к подавлению её электрооптические системы и выведению спутника из строя.

"Если Россия ослепит Америку, косвенно ослепнет и Израиль", — делает вывод автор.

Он предположил, что ухудшение отношений Израиля и России на фоне украинского конфликта может обернуться тем, что РФ поможет Ирану, ослепив израильские спутники.

При этом автор полагает, что угрозу спутникам США и Израиля представляет не только Россия, но и Китай, поскольку последний значительно вкладывается в развитие противоспутникового оружия и старается подорвать лидерство США в космических технологиях.

"Если Америка утратит своё преимущество перед Россией и Китаем в области космических спутников, это не только затруднит сбор разведданных, но и подорвёт глобальные коммуникации воздушных, сухопутных и морских войск США", — констатирует автор.

Он подчеркнул, что уже сейчас страны Запада и Израиль отстают в ряде моментов военно-космической гонки. Автор предупреждает, что невнимательное отношение к проблеме может обернуться для США и Израиля серьёзными последствиями.