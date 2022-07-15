Швейцарское издание Blick: Принимающим семьям надоели беженцы с Украины

Жители европейских стран, которые ранее сочувствовали украинским беженцам и охотно делили с ними кров и еду, начали уставать от мигрантов.

В различных странах Евросоюза местные граждане всё чаще просят власти ограничить приток украинцев, а иногда засилье беженцев приводит к массовым протестам.

В Швейцарии большинство мигрантов живёт в частных семьях, но местные жители были вынуждены признать, что украинцы "загостились".

"Принимающим семьям надоели беженцы с Украины", — такой заголовок на первой полосе накануне опубликовала швейцарская газета Blick.

Как оказалось, власти страны не разделяют гостеприимства собственных граждан, а потому не собираются им компенсировать расходы на проживание беженцев.

Под давлением швейцарцев правительство заявило, что уже в скором времени украинцы будут переселены из частных домов в контейнерные посёлки.