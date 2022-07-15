Bloomberg: Россия намерена создать свой эталонный сорт нефти

Власти РФ намерены создать российский эталонный сорт нефти, который поможет нивелировать попытки западных стран ограничить доходы Москвы от продажи энергоресурсов на международных рынках, пишет Bloomberg.

По информации агентства, уже осенью 2022 года ключевые министерства, нефтедобытчики и Центробанк РФ могут открыть торговлю нефтью с помощью национальной платформы.

"РФ начнёт привлекать иностранных партнёров к закупке нефти с целью выйти на объёмы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года", — сказано в материале.

Агентство также ссылается на двух российских чиновников, пожелавших сохранить анонимность, которые якобы подтвердили наличие планов по установлению контрольного ценового показателя нефти. По их словам, это необходимо для снижения санкционного давления на РФ.

В материале подчёркивается, что все инициативы пока находятся на "ранней стадии".