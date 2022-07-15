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Обозреватель Fox News: Байден спасает киевский режим, игнорируя проблемы в США

Мир

Президент США Джо Байден спасает киевский режим, хотя ему нужно помогать американцам в преодолении экономического кризиса. Об этом заявил обозреватель Fox News Такер Карлсон.

Обозреватель Fox News: Байден спасает киевский режим, игнорируя проблемы в США

Он отметил, что Байден выделяет рекордную финансовую помощь Украине, а также снабжает ВСУ западным оружием. При этом журналист подчеркнул: цена на бензин в США уже выше, чем в Мексике (4,78 доллара за галлон против 3,12 доллара за аналогичный объём).

"Если мы переплачиваем за бензин из-за "повышения цен президента РФ Владимира Путина", почему в Мексике из-за Путина не переплачивают? Почему инфляция растёт, а зарплаты уменьшаются?" — высказался Карлсон.

По его словам, правительство Мексики выделило два миллиарда долларов на субсидии для снижения потребительских цен на топливо, однако Байден так и не проявил заботу о гражданах США. Когда цены на бензин в Штатах взлетели до "недосягаемых высот", американский лидер подписал чек на сумму 40 миллиардов долларов для пакета военной помощи Киеву, напомнил обозреватель.

Журналист убеждён: эти деньги — только начало приверженности финансированию коррупционного киевского режима.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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