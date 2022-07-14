Союзные силы ВС РФ и НМ ЛНР с боями продвигаются к Соледару

Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщает, что союзные силы ВС РФ и НМ ЛНР с боями продвигаются к Соледару.

Народная милиция Луганской Народной Республики и союзные войска продолжают развивать успешное наступление в Донецкой Народной Республике. Сообщается, что за несколько дней войскам удалось выбить противника из Триполья и Владимировки. Благодаря этому ВС РФ, НМ ЛНР и НМ ДНР смогли подойти к Соледару.

Военные НМ ЛНР рассказали, что украинские боевики окопались рядом с жилыми застройками и ради забавы ведут обстрелы близлежащих посёлков.

"Противник, конечно, отступает, но пытается как можно больше навредить. ЛНР освободили, сейчас ДНР освобождаем", — сказал военнослужащий НМ ЛНР "Ювелир".

По словам военных, вся местность вокруг Соледара тщательно заминирована отступающими украинскими боевиками. Этим они пытаются замедлить продвижение союзных войск.

Однако, по словам представителя пресс-службы, все попытки ВСУ замедлить действия союзных сил тщетны. Союзные силы проводят аэроразведку, вычисляют координаты украинских орудий и начинают вести артиллерийский обстрел.

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