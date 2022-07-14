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Посол Келин: Британские поставки оружия принесут Украине ещё больше страданий

Мир

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что британские поставки оружия принесут Украине ещё больше страданий.

В интервью британскому телеканалу Sky News Келин заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Британия не перестанет поставлять вооружение ВСУ. Дипломат отметил, что этим оружием украинские боевики ведут обстрел не только по союзным силам РФ и ЛДНР, но и по мирному населению Донбасса.

"Конфликт будет продолжаться, если Великобритания продолжит поставлять оружие, которое сейчас используется и для обстрелов городов и мирного населения на Донбассе и в других районах. Чем больше Великобритания отправит оружия, тем дольше украинские власти будут продолжать конфликт", — заявил Келин.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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