Политолог Светов: расширение БРИКС затянется, но пойдёт всем на пользу

Политолог, журналист Юрий Светов заявил, что расширение БРИКС затянется, но пойдёт всем на пользу.

В БРИКС заявили о возможном членстве Турции, Египта и Саудовской Аравии. В беседе с "360" Светов рассказал, что расширение БРИКС приветствуется, но этот процесс не будет быстрым.

"Можно только приветствовать это, потому что БРИКС объявил о себе как об экономическом союзе. Главное, чего они добиваются, — суверенность всех государств, равное право их на действия, они противники санкций и ограничений", — сказал Светов.

В БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, могут появиться новые члены. После недавнего саммита блока Иран и Аргентина подали заявку на членство.

Светов предположил, что Иран будет осторожен в своих действиях, потому что страна находится под американскими санкциями и хочет восстановить шестистороннее соглашение по сотрудничеству в ядерной области. Политолог добавил, что Джо Байден, находясь в Израиле, заявил, что США готовы применить силу, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие.

По словам Светова, Байден будет давить на приглашённые страны в БРИКС. Так, например, Саудовская Аравия — давний союзник США и эффективно развивается в экономическом плане. А вот у Турции есть проблемы в этой области.