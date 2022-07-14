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Венгрия готовится к защите от насилия Украины и Бельгии

Мир

Минобороны Венгрии готовится к защите от насилия Украины и Бельгии.

Венгрия готовится к защите от насилия Украины и Бельгии

Правительство Венгрии ввело энергетическое ЧП с запретом вывоза из страны топлива, вплоть до дров. Минобороны страны объявило об усилении боеготовности армии. Причина таких действий — конфликт на Украине.

Венгрии придётся вести борьбу против Украины и Бельгии в случае топливной "обороны". Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички объявил о начале интенсивных военных учений в разных регионах страны и активизирует призыв резервистов.

Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что если Будапешт хочет мирной жизни, то сейчас необходимо увеличить свои военные возможности. Решение усилить боеготовность армии обусловлена двумя причинами.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что на венгерской границе было задержана около 120 тыс. нелегалов. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Другой причиной военного усиления называют конфликт на Украине, который Салаи-Бобровнички отнёс к "беспрецедентным вызовам" для Венгрии.

Будапешт ещё в 2018 году открыто протестовал против планов Киева развернуть базу ВСУ близ населенного этническими венграми закарпатского города Берегово. Глава МИД Сийярто возмущён тем, что Киев считает закарпатских венгров угрозой национальной безопасности.

Замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в беседе с изданием "Взгляд" заявил, что введение энергетического ЧП — это превентивная защитная реакция правительства Венгрии на возможную добровольно-принудительную солидарность с Брюсселем. Гривач отметил, что нефти идёт в Венгрию через Украину, а Киев уже несколько раз открыто угрожал Будапешту прекратить транзит.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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