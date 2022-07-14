Американский экономист Стив Ханке заявил, что одной из причин падения правительства Болгарии являются антироссийские санкции Запада. По его мнению, ограничения, направленные против России, превратились в "политическое кладбище Европы". Евросоюзу необходимо как можно быстрее остановить украинский конфликт с помощью дипломатических переговоров, заявил Ханке.
"Санкции обернулись самоубийством для европейских экономик. Европа ввела санкции против России, и они повлияли на неё, но на европейские экономики они повлияли гораздо, гораздо хуже", — цитирует слова эксперта News.bg.
Экономист отметил, что из-за конфликтной ситуации создаётся дополнительная инфляция. Несмотря на то, что Болгария не является полноправным членом еврозоны, болгарский лев привязан к евро. Соответственно, экономические проблемы в стране будут продолжаться.
По мнению Ханке, Софии не стоило поддерживать антироссийские санкции, а занять нейтральную позицию в отношении Москвы.
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