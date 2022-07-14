Кот: разрыв дипотношений между Украиной и КНДР говорит о несостоятельности Киева

Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей из-за признания ею Луганской и Донецкой Народных Республик. Политический эксперт Юрий Кот прокомментировал решение Киева и отметил, что Незалежная в очередной раз продемонстрировала свою несостоятельность.

"Я думаю, что украинское руководство в силу его интеллектуальной недоразвитости просто перепутало КНДР с ЛДНР и отреагировало импульсивно", — сыронизировал аналитик.

По мнению эксперта, Северной Корее безразлично мнение киевской власти, так как она не является марионеткой Запада. Кот отметил, что киевский режим уже несколько лет обслуживает интересы США.

"Сейчас мы наблюдаем за последним издыханием бандеровского зверя, который из последних сил пыжится и пытается показать, что он что-то из себя представляет", — заявил он в интервью ФАН.