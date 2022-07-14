"Военная хроника" опубликовала редкие кадры штурма аэропорта Гостомель спецназом ВДВ РФ.
Штурм аэропорта Антонов в Гостомеле прошёл в феврале 2022 года. В нём принимали участие 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ВДВ. "Военная хроника" опубликовала редкие кадры подготовки и штурма аэропорта Гостомель спецназом ВДВ.
Судя по времени, указанном на видео, операция проходила 24 февраля в 13:20. На опубликованных кадрах бойцы ВДВ на аэродроме Мозырь в Белоруссии садятся в военные автомобили с символикой V. После прибытия в Гостомель спецназ штурмует аэропорт Антонов и водружает российские флаги на местные здания.
25 февраля Минобороны РФ заявило об успешной высадке десанта в пригороде Киева. По данным ведомства, в операции учавствовало более 200 вертолётов РФ. В ходе кампании было уничтожено более 200 военных из состава специальных подразделений ВСУ
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