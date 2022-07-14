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Опубликованы редкие кадры штурма аэропорта Гостомель спецназом ВДВ РФ

Мир

"Военная хроника" опубликовала редкие кадры штурма аэропорта Гостомель спецназом ВДВ РФ.

Опубликованы редкие кадры штурма аэропорта Гостомель спецназом ВДВ РФ

Штурм аэропорта Антонов в Гостомеле прошёл в феврале 2022 года. В нём принимали участие 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ВДВ. "Военная хроника" опубликовала редкие кадры подготовки и штурма аэропорта Гостомель спецназом ВДВ.

Судя по времени, указанном на видео, операция проходила 24 февраля в 13:20. На опубликованных кадрах бойцы ВДВ на аэродроме Мозырь в Белоруссии садятся в военные автомобили с символикой V. После прибытия в Гостомель спецназ штурмует аэропорт Антонов и водружает российские флаги на местные здания.

25 февраля Минобороны РФ заявило об успешной высадке десанта в пригороде Киева. По данным ведомства, в операции учавствовало более 200 вертолётов РФ. В ходе кампании было уничтожено более 200 военных из состава специальных подразделений ВСУ

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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