Американский политик Кэт Каммак заявил, что паника среди населения началась после того, как президент США Джо Байден не смог справиться с кризисом, который сам же и спровоцировал. Сейчас американцы столкнулись с очередной проблемой — дефицитом тампонов.
Некоторые женщины утверждают, что не могут найти в магазинах средства личной гигиены уже несколько месяцев. Однако в прессе заговорили об этом только сейчас, отмечает Каммак.
"Согласно данным компании Nielsen, с прошлого года средняя стоимость упаковки тампонов увеличилась на 10%, а цены на прокладки и другие товары женской гигиены подскочили в среднем на 9%", — сообщает он.
Каммак заявляет, что в это время администрация Байдена пытает скрыть свои промахи и продолжает утверждать, что во всех проблемах Америки виновата Россия. В Вашингтоне даже придумали название происходящему — "путинское повышение цен".
"Но правда заключается в том, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся в Соединенных Штатах, являются прямым следствием политики демократов Конгресса и администрации Байдена. <…> Игнорировать факты становится всё труднее", — заявил Каммак в издании The Washington Times.
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