Украинский омбудсмен уличил Зеленского и Арестовича в нарушении закона о языке

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что президент страны Владимир Зеленский и другие политики проигнорировали закон о языке.

"Применение негосударственного языка зарегистрировали во время выступлений президента, в ходе переговоров с представителями иностранных СМИ и организаций", — написали в документе, передаёт "Страна".

Как отметил Креминь, украинский лидер 29 июня публично разговаривал на английском языке с предпринимателем из Великобритании Ричардом Брэнсоном, а 28 июня президент беседовал с режиссёром Шоном Пенном. Эту информацию публиковали в Telegram-канале Рады, подчеркнул омбудсмен. По его данным, украинский политик Алексей Арестович и советник главы МИД Антон Геращенко тоже нарушили закон о языке.

Ранее филолог Вячеслав Теркулов заявил, что Донбасс является русским национальным государством.