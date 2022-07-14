Политолог Сергей Михеев заявил, что пиар давно стал главным оружием украинской армии.
По мнению Михеева, пиар — это главное оружие Киева, которое нацелено на Запад. С помощью него, по словам политолога, Зеленский пытается получить больше оружия. Михеев заявил, что киевские власти, чтобы увеличить поставки вооружения, пытаются продемонстрировать Европе и США, что их оружие действительно помогает и нужно Украине.
"Сейчас они говорят про миллион человек, которых они сосредоточат в наступлении на юг. Для того, чтобы понять, что это невозможно, тут не надо быть даже военным специалистом", — сказал политолог "Украине.ру".
По словам Михеева, удары ВСУ по гражданским объектам, которые находятся под контролем союзных сил, не имеют никакого военного смысла, но хорошо работают на создание картинки для украинских и западных СМИ.
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.