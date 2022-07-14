TAC: Турция может не поддержать НАТО в случае военного противостояния с РФ

Американский обозреватель Дуг Бандоу выразил большое сомнение, что Турция поддержит НАТО, если у Альянса дойдёт до вооружённого противостояния с Россией.

Как отметил автор в материале для The American Conservative, верность турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана должна вызывать у США много логичных вопросов, потому что внешняя политика Турции часто идёт вразрез с интересами Запада.

Также Вашингтон должны тревожить партнёрские отношения Турции и России, уверен Бандоу.

"Тесные отношения Турции и России имеют большое значение. Анкара покупает российское оружие, препятствует военно-морским операциям союзников по НАТО в Черном море и сопротивляется санкциям против Москвы. Кто из членов альянса может быть уверен, что на Эрдогана можно положиться, если альянс окажется в состоянии войны с Россией?" — спросил публицист.

По мнению обозревателя, именно Эрдоган начал своими действиями отдалять Турцию от Запада.

Бандоу подчеркнул, что не только турецкий лидер, но и сами турки негативно настроены по отношению к Вашингтону. Он напомнил, что число тех турецких граждан, которые симпатизируют США, составило всего 20% в 2019 году. А в 2021 году самой большой угрозой для Турции США назвали шесть из десяти граждан этой страны.