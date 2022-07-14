Покинувшие РФ журналисты попали в тюрьму США за незаконное пересечение границы

После начала специальной военной операции на Украине семейная пара из Москвы — журналисты Пётр Коронаев и Татьяна Куликова — покинули РФ. Пара уехала в Стамбул, а затем решила перебраться в США через Мексику.

Познакомившись в Тихуане с другими гражданами РФ, они поехали к границе Америки на автомобиле, управляла которым Татьяна. Пассажиры укрылись среди вещей. После трёх неудачных попыток пресечения мексиканского контроля нелегальных мигрантов, в ходе четвёртой попытки, пропустила мексиканская сторона, а на пограничной службе США задержали.

Россияне попросили политического убежища, но были помещены в изолятор в Сан-Диего. Через несколько недель Пётр был переведён в государственную тюрьму, а его супругу отправили в частную. Пётр недавно был освобождён и направился к своему "спонсору" — человеку, который может поручиться за беженца при оформлении документов. Таня продолжает оставаться в заключении в частной тюрьме США, передаёт Telegram-канал BAZA.