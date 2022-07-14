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Балицкий: референдум о присоединении Запорожской области к РФ состоится осенью

Мир

Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что референдум о включении региона в состав Российской Федерации пройдёт осенью.

"В начале осени будет референдум", — сказал политик.

Ранее представитель совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что только присоединение к нашей стране защитит регион от украинских чиновников. Они организовывают теракты и диверсии, то есть считают местных жителей врагами, подчеркнул политик. По его мнению, они поддерживают вхождение области в состав РФ.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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