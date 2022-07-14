Захарова: США снабжали Киев разведданными для обстрелов Донбасса из HIMARS

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев получил разведданные, которые использовались им для обстрелов Донбасса из РСЗО HIMARS, от США.

Захарова отметила, что именно Белый дом отдал киевских властям приказ обстреливать мирное население, обеспечив украинским инструкторам поддержку в лице американских инструкторов, которые ассистировали украинских военных в правильном наведении целей.

"ВФУ повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицелиться", — сказала Захарова в ходе брифинга.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец сообщил, что американцы пока всесторонне помогают украинским военным управлять поставленными им установками HIMARS, постоянно находясь рядом.