Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВС РФ уничтожили около тысячи украинских военных в ДНР и Николаевской области
Армия РФ уничтожила ракетами "Калибр" РСЗО 45-й артбригады ВСУ в Запорожье
Минобороны РФ: в Харьковской области уничтожен взвод гаубиц M777 из США
Алиханов: Еврокомиссия смягчила ограничения по транзиту в Калининград на 80%
Киев в восторге от количества ПВО вокруг Крымского моста: "нас оценили в Кремле"
Последние кадры: в Донбассе боевики ВСУ взорвались от своей же гранаты
Захарова: военная спецоперация РФ будет продолжаться, несмотря на старания США
Марочко: военные ВСУ самовольно уходят с позиций в районах Северска и Соледара
Захарова о будущем "контрнаступлении Киева": им нужно больше западного оружия

Захарова: США снабжали Киев разведданными для обстрелов Донбасса из HIMARS

Мир

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев получил разведданные, которые использовались им для обстрелов Донбасса из РСЗО HIMARS, от США.

Захарова: США снабжали Киев разведданными для обстрелов Донбасса из HIMARS

Захарова отметила, что именно Белый дом отдал киевских властям приказ обстреливать мирное население, обеспечив украинским инструкторам поддержку в лице американских инструкторов, которые ассистировали украинских военных в правильном наведении целей.

"ВФУ повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицелиться", — сказала Захарова в ходе брифинга.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец сообщил, что американцы пока всесторонне помогают украинским военным управлять поставленными им установками HIMARS, постоянно находясь рядом.

 

 

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
CNN: две измученные армии не могут нанести решающие удары на востоке Украины

Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.

CNN: две измученные армии не могут нанести решающие удары на востоке Украины
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Политика. Новости и аналитика
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Силовые структуры
ВС РФ нанесли ракетные удары "Искандерами" по военным целям ВСУ в Харькове
Силовые структуры
Против Максима Галкина в России возбудили уголовное дело
Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов Игорь Латунский Ветеран КГБ Марин: книги про разведчиков — чушь собачья Игорь Латунский Любовь Степушова Случай в Судаке: защищая участника СВО, не стоит уподобляться украинским фашистам Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Стремидловский: РФ и ФРГ поделят Польшу после ухода США из Восточной Европы
Силовые структуры
Евсеев: ВС РФ не остановили атаку на Новую Каховку из-за разрозненных ударов ВСУ
ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по объектам ВСУ в Запорожье
Силовые структуры
ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по объектам ВСУ в Запорожье
Последние материалы
Алиханов: Еврокомиссия смягчила ограничения по транзиту в Калининград на 80%
За рулём "чайник": важно себе в этом признаться и приобретать опыт вождения
Киев в восторге от количества ПВО вокруг Крымского моста: "нас оценили в Кремле"
Последние кадры: в Донбассе боевики ВСУ взорвались от своей же гранаты
Захарова: военная спецоперация РФ будет продолжаться, несмотря на старания США
Марочко: военные ВСУ самовольно уходят с позиций в районах Северска и Соледара
Захарова о будущем "контрнаступлении Киева": им нужно больше западного оружия
Пригожин намерен судиться с защищающими Смольный "болтунами"
В Карелии женщину от укуса ядовитой змеи спасли собаки Муха и Микки
Леонков: то, что США считают достижением в гиперзвуке, в России давно уже есть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников