Киев в восторге от количества ПВО вокруг Крымского моста: "нас оценили в Кремле"

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины, рассказал польскому изданию Речь Посполитая, что российские военные усилили охрану Крымского моста. По его мнению, это свидетельство того, что "украинская армия получила новую технику", чего "Москва испугалась".

"Сейчас они (ВС РФ) напряжены из-за Крымского моста. Он очень тщательно охраняется. Тренировки проходят там почти каждый день. Количество систем ПВО, которые были развернуты для защиты этого сооружения, бешено", — рассказал Данилов, преисполненный чувством глубокой перемоги, пояснив, что на Украине факт усиленной охраны Крымского моста расценивают как признание того, что "они относятся к оружию, которое наши войска уже имеют, вполне серьезно. Так, как раньше ещё не было".

Напомним, после начала СВО украинские военные и чиновники неоднократно угрожали совершить нападение на мост. Тот же Данилов в апреле объявил, что украинская армия проведет его штурм, "если появится такая возможность".

В Кремле тогда назвали это заявление "объявлением о возможном террористическом акте".

16 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что безопасность Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой частью России, гарантирована военными.