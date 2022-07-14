Руководитель Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Еврокомиссия отменила значительную часть запретов по транзиту товаров в российский регион через территорию Литвы. По данным губернатора, западные политики разрешили перевозить грузы на железнодорожном транспорте уже сегодня-завтра.
"Это победа нашей дипломатии", — подчеркнул глава области, передаёт "Россия-1".
Также чиновник указал на сохранение блокировки автомобильного транзита. Необходимо продолжить работать над этим вопросом, отметил Алиханов.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал решение Евросоюза по поставкам грузов в Калининград "проблесками разума".
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