Алиханов: Еврокомиссия смягчила ограничения по транзиту в Калининград на 80%

Руководитель Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Еврокомиссия отменила значительную часть запретов по транзиту товаров в российский регион через территорию Литвы. По данным губернатора, западные политики разрешили перевозить грузы на железнодорожном транспорте уже сегодня-завтра.

"Это победа нашей дипломатии", — подчеркнул глава области, передаёт "Россия-1".

Также чиновник указал на сохранение блокировки автомобильного транзита. Необходимо продолжить работать над этим вопросом, отметил Алиханов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал решение Евросоюза по поставкам грузов в Калининград "проблесками разума".